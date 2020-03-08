Totally red: Меган Маркл и принц Гарри вышли в свет в ярких образах (фоторепортаж)
04:15, 08 марта 2020Звезды
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Герцог и герцогиня Сассекские продемонстрировали яркие образы на музыкальном фестивале.
Меган Маркл и принц Гарри / REUTERS
Меган Маркл и принц Гарри осуществляют визит в Великобританию, который может стать последним в их недолгой королевской карьере.
Накануне вечером герцог и герцогиня Сассекские прибыли на музыкальный фестиваль в Лондоне в Альберт-Холле.
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Гарри появился в Королевском Альберт-Холле в роли генерал-капитана Королевских морских пехотинцев и был в парадной форме, а Меган надела ярко-красное платье от Safiyaa.
Свое платье Меган дополнила алым клатчем и туфлями на каблуках.
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