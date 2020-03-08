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Totally red: Меган Маркл и принц Гарри вышли в свет в ярких образах (фоторепортаж)

04:15, 08 марта 2020
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Меган Маркл и принц Гарри / REUTERS

Накануне вечером герцог и герцогиня Сассекские прибыли на музыкальный фестиваль в Лондоне в Альберт-Холле.

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Гарри появился в Королевском Альберт-Холле в роли генерал-капитана Королевских морских пехотинцев и был в парадной форме, а Меган надела ярко-красное платье от Safiyaa.

Свое платье Меган дополнила алым клатчем и туфлями на каблуках.

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Теги: #принц Гарри и Меган Маркл