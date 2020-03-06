"Скоро перестанем узнавать": 51-летняя Алика Смехова напугала своим лицом (фото)

Алика пришла на мероприятие в красном брючном костюме, а на губы нанесла красную помаду.

51-летняя Алика Смехова удивила публику изменившимся лицом. Вчера артистка появилась на премьере спектакля "ПраймТайм" в Москве. Снимки Смеховой на мероприятии опубликовал Telegram-канал "НеМалахов". Алика пришла на мероприятие в красном брючном костюме, а на губы нанесла красную помаду. "Как всегда в таких случаях, нет повода не поразглядывать. Вот к примеру, Алика Смехова, которую мы из-за пластики скоро перестанем узнавать. И ведь нестарая ещё женщина, 51 всего", - прокомментировал снимки Смеховой канал.

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