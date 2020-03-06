"Скоро перестанем узнавать": 51-летняя Алика Смехова напугала своим лицом (фото)
15:05, 06 марта 2020Звезды
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Алика пришла на мероприятие в красном брючном костюме, а на губы нанесла красную помаду.
Вчера артистка появилась на премьере спектакля / "НеМалахов"
51-летняя Алика Смехова удивила публику изменившимся лицом. Вчера артистка появилась на премьере спектакля "ПраймТайм" в Москве.
Снимки Смеховой на мероприятии опубликовал Telegram-канал "НеМалахов".
"НеМалахов"
"НеМалахов"
Алика пришла на мероприятие в красном брючном костюме, а на губы нанесла красную помаду.
"Как всегда в таких случаях, нет повода не поразглядывать. Вот к примеру, Алика Смехова, которую мы из-за пластики скоро перестанем узнавать. И ведь нестарая ещё женщина, 51 всего", - прокомментировал снимки Смеховой канал.
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