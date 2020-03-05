Самая красивая женщина в мире сфотографировалась, не надев белье

Девушка надела джинсовую юбку и кроп-топ, который застегивался на широкие булавки.

Американская супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, показала фото, где она позирует, не надев белье под одежду.

Читайте такжеКаменских похвасталась соблазнительным декольте в элегантном платье (фото)Снимками она поделилась в своем Instagram.

Девушка надела джинсовую юбку и кроп-топ, который застегивался на широкие булавки. Надевать бюстгальтер под топ она не стала. На снимке также видно, насколько тонкая у модели талия.

"Думаю, пришло время инвестировать в квартиру", - подписала фото она.