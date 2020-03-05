В платье цвета фуксии: Кейт Миддлтон и принц Уильям сходили на вечерний прием (фоторепортаж)

Вчерашний вечер герцог и герцогиня Кембриджские провели на приеме в Музее литературы в Дублине.

Во время двухдневного визита в Ирландию у Кейт Миддлтон и принца Уильяма была очень насыщенная программа. Вчера после визита в службу психологической помощи Jigsaw, а также еще нескольких мероприятий, королевская пара посетила прием, организованный главой МИД Ирландии Саймоном Ковени.

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Это второй вечерний выход герцогини Кембриджской. В этот раз она отдала предпочтение платью цвета фуксии от Oscar de la Renta и снова в популярный принт polka dot. У платья были рюши на горловине и черная лента на талии и манжетах, к нему Кэтрин подобрала черные замшевые туфли-лодочки и маленький клатч, а также новые серьги, сообщает ТСН.

Волосы герцогини были собраны в хвост, а на лице у нее был легкий макияж. Принц Уильям был в костюме, белой рубашке и бордовом галстуке.

На приеме в баре "Гравитация" при Музее пива "Гиннесс", который состоялся днем ранее, герцогиня Кембриджская появилась в изумрудном платье от бренда The Vampire's Wife.