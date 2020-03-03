Вся в изумрудном: эффектная Кейт Миддлтон с принцем Уильямом прибыли в Дублин (фоторепортаж)

Сегодня начался двухдневный визит герцога и герцогини Кембриджских в Ирландию.

Кембриджи приземлились в аэропорту Дублина. Пара прилетела регулярным рейсом авиакомпании Aer Lingus. В аэропорту королевскую пару приветствовали представители ирландского правительства и посол Великобритании в Ирландии Робин Барнетт.

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На Кэтрин было надето длинное темно-зеленое двубортное пальто от Catherine Walker и в тон ему подобранный наряд длины миди с принтом от Alessandra Rich. Замшевые туфли-лодочки и зеленый клатч завершали образ. Волосы собраны назад и зафиксированы черным обручем, в ушах серьги с камнями, а на веках стрелки. Кэтрин выглядит сдержанно и в меру эффектно, передает ТСН.

Принц Уильям был в костюме, светлой рубашке, длинном пальто и с галстуком.

В Ирландии у Кейт и Уильяма насыщенная программа. Сразу после прилета они отправились в резиденцию президента Ирландии, где их ожидает встреча с президентской четой - Майклом Хиггинсом и его супругой Сабиной.

После этого герцогиня Кембриджская и принц Уильям посетят Сад Памяти, где пройдет церемония возложения венков. Далее планируется встреча с премьер-министром, а уже вечером Кембриджи посетят торжественный прием, организованный британским послом.