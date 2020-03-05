"Почему синяки на ногах?": 15-летняя дочка Поляковой "зажгла" в короткой юбке и гольфах (фото)
15-летняя дочка украинской певицы Ольги Поляковой Мария похвасталась свежими фотографиями с прошедшего Дня рождения.
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Снимки девушка выставила на своей странице в Instagram.
«Это был чудесный праздник. Спасибо за прекрасный приём и вкусную еду, особое спасибо за организацию. Это было нечто», - прокомментировала она.
На свой День рождения Маша Полякова пришла в короткой юбке, гольфах и кроссовках, а также кофточке с изображением мультяшного персонажа. На одной из фотографий она позирует с игрушечной битой и в медицинской шапочке.
«Праздник не праздник, если колготки не порвала! Я уже испугалась, что Маша волшебница...», «Маша, почему синяки на ногах?!», «Там слишком личное», «Макияж бомба, но не для 15-летия. Сразу на 25 выглядишь», «Маша, такая клёвая. До сих пор удивляюсь насколько вы похожи с мамой», - писали подписчики.
Как сообщал УНИАН, на днях Мария Полякова удивила своих поклонников новой фотографией, на которой она выглядит намного старше своих лет.