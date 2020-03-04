Лорак похвасталась идеальным телом в нескольких роскошных образах (фото)

Пользователи Instagram сразу отреагировали на неестественно юношеский образ 41-летней звезды.

41-летняя популярная певица Ани Лорак, которая живет и гастролирует в России, похвасталась новым свежим образом на фоне южного солнца и песочных дюн.

Фотографии со съемок нового клипа звезда выложила в Instagram.

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Сначала певицу одели в легкий белый топ с закрытой грудью и мини-юбку такого же оттенка, образ дополнили тяжелыми белоснежными серьгами.

Уже на другом фото Лорак позирует почти обнаженной: ее торс и ноги пикантно смотрятся с сетчатой накидки.

Пользователи Instagram сразу отреагировали на неестественно юношеский образ 41-летней звезды: «Все образы замечательные и непревзойденные на красивой женщине», «Красотка», «Прекрасна в любом образе», «Идеальное тело. Отличный мотиватор».

Впрочем, среди подписчиков были и такие, что указали на несоответствие нового стиля возрасту певицы: «Уже под ср*ку лет, а фото выставляет, как малолетняя шл*ха».

Ранее Лорак сфотографировалась в компании певца из Эстонии Уку Сувисте.