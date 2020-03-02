Ани Лорак появилась в компании певца-красавца, который представит Эстонию на Евровидении-2020 (фото)
13:17, 02 марта 2020Звезды
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Лорак пожелала ему победы на конкурсе.
Ани Лорак сфотографировалась в компании певца из Эстонии Уку Сувисте / Instagram Ани Лорак
Украинская певица, живущая и работающая в России, Ани Лорак сфотографировалась в компании певца из Эстонии Уку Сувисте.
Снимок она опубликовала в своем Instagram.
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Отметим, что красавчик-певец в этом году представит Эстонию на Евровидении. При этом сама Лорак пожелала ему победы на конкурсе.
"Как же я рада, что участник из моей команды в проекте «Голос» - Уку Сувисте - стал победителем эстонского национального отбора и будет представлять свою страну на конкурсе «Евровидение - 2020» в Роттердаме! От всей души желаю победы! Представляя Украину в 2008 году и одержав серебро, особенно понимаю, как волнительно и ответственно быть голосом своей страны!", - пишет Лорак.
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