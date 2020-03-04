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Я обожаю эту страну: беременная Джамала призналась в любви к Нидерландам (фото)

16:30, 04 марта 2020
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Джамала уехала в Нидерланды / УНИАН

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Очередную серию снимков певица опубликовала на своей странице в Instagram.

"Я обожаю эту страну! Ну как можно делать все так просто и красиво? Например, люстра позади меня сделана из велосипедных цепей", - подписала фото Джамала.

На снимках артистка позирует сидя на плетеном кресле с широким округлым изголовьем. Певица одета в удлиненную рубаху горчичного цвета и темно-синие брюки с узором. Свой образ она завершила ботинками на массивной платформе. 

Как сообщал УНИАН, Джамала рассказала, как ограничивает время, проведенное в сети Интернет.

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Теги: #Джамала#фото