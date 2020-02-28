Реальная жизнь интереснее: Джамала рассказала, как она живет без телефона (фото)
Известная украинская певица Джамала рассказала, как ограничивает время, проведенное в сети Интернет.
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Своими секретами она поделилась на странице в Instagram.
Артистка рассказала, что на самом деле она любит соцсети. "Это возможность следить за людьми, которые меня вдохновляют", - прокомментировала Джамала.
"Но есть одно “но”! Заметила, чем больше времени провожу в онлайне, тем меньше времени остается на жизнь реальную. И да, я стараюсь ограничить время, проведенное в телефоне", - написала певица. При этом Джамала рассказала о нескольких правилах, которых она придерживается.
"Завтраки и ужины с семьей - святое, я отключаю все уведомления на телефоне. Для меня ценно время, которое я провожу с Эмиром. Например, когда мы на занятиях или в бассейне, предупреждаю, что в ближайшие 2-3 часа по рабочим вопросам буду вне зоны доступа. И все это время уделяю только сыну", - поделилась певица.
Также она рассказала, что старается не снимать сторис во время походов в кино или на концерты.
"Давайте чаще встречаться в реале – на концертах, в кафе, в парках, кино. А когда проводите время с друзьями, не погружайтесь в телефон! Общайтесь! Ведь реальная жизнь интереснее", - резюмировала артистка.
Поговорим о соцсетях и цифровом детоксе? ⠀ Скажу честно, я люблю соцсети. Во-первых, это возможность следить за людьми, которые меня вдохновляют. Я вижу, что происходит у моих друзей, которые живут за границей, наблюдаю за их творчеством и личной жизнью. Что уж там, в бешенном ритме нередко соцсети напоминают мне о Днях рождения. Потому что только моя мама помнит все даты рождения, даже моих друзей 😂 ⠀ Тут можно переписываться и делиться творчеством с @ryx и @rhye, наблюдать за международным туром @dakhabrakha, подсматривать за фототуром @karpiy и новыми творениями в одежде от @gaianeastsaturian И даже за мимими собакой @borodina ☺️ Во-вторых, соцсети стали площадкой нашего с вами общения. Как вы уже заметили, я стараюсь читать все ваши комментарии и отвечать на них. Хотя, признаюсь, занимает это ох как немало времени. Но что я могу поделать? Меня действительно интересует ваше мнение и отзывы на песни, клипы, и т.д. ❤ ⠀ Но есть одно “но”! Заметила, чем больше времени провожу в онлайне, тем меньше времени остается на жизнь реальную. И да, я стараюсь ограничить время, проведенное в телефоне :) ⠀ Что мне помогает? ⠀ У меня есть несколько простых правил, которых придерживаюсь: ⠀ ✅ Завтраки и ужины с семьей - святое, я отключаю все уведомления на телефоне. ✅ Для меня ценно время, которое я провожу с Эмиром. Например, когда мы на занятиях или в бассейне, предупреждаю, что в ближайшие 2-3 часа по рабочим вопросам буду вне зоны доступа. И все это время уделяю только сыну. Могу достать телефон на несколько минут, чтоб сфотографировать Эмирку или снять на видео его успехи 😊 ✅Походы в кино и на концерты. Да, очень хочется сделать сторис, чтобы рассказать, где я, или поддержать любимого музыканта. Поверьте, очень раздражает, когда весь концерт артист поёт для мобильных. Позвольте себе сделать сторис максимум пару раз. ✅Встречи с друзьями! К счастью, пришло время, когда мы можем встретиться с друзьями и не сделать ни одного фото вместе, просто забыть о телефонах. ⠀ Словом, давайте чаще встречаться в реале – на концертах, в кафе, в парках, кино. А когда проводите время с друзьями, не погружайтесь в телефон! Общайтесь! Ведь реальная жизнь интереснее.