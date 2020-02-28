Реальная жизнь интереснее: Джамала рассказала, как она живет без телефона (фото)

Певица призвала всех меньше времени проводить в интернете.

Известная украинская певица Джамала рассказала, как ограничивает время, проведенное в сети Интернет.

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Своими секретами она поделилась на странице в Instagram.

Артистка рассказала, что на самом деле она любит соцсети. "Это возможность следить за людьми, которые меня вдохновляют", - прокомментировала Джамала.

"Но есть одно “но”! Заметила, чем больше времени провожу в онлайне, тем меньше времени остается на жизнь реальную. И да, я стараюсь ограничить время, проведенное в телефоне", - написала певица. При этом Джамала рассказала о нескольких правилах, которых она придерживается.

"Завтраки и ужины с семьей - святое, я отключаю все уведомления на телефоне. Для меня ценно время, которое я провожу с Эмиром. Например, когда мы на занятиях или в бассейне, предупреждаю, что в ближайшие 2-3 часа по рабочим вопросам буду вне зоны доступа. И все это время уделяю только сыну", - поделилась певица.

Также она рассказала, что старается не снимать сторис во время походов в кино или на концерты.

"Давайте чаще встречаться в реале – на концертах, в кафе, в парках, кино. А когда проводите время с друзьями, не погружайтесь в телефон! Общайтесь! Ведь реальная жизнь интереснее", - резюмировала артистка.