"Самая красивая пара!": Надя Дорофеева показала фото с мужем
12:56, 04 марта 2020Звезды
559 0
Селебрити появились вместе на съемках нового выпуска программы "Лига смеха".
Instagram Надя Дорофеева
Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала фото со своим мужем Владимиром Дантесом.
Читайте такжеОрбакайте показала фото Пугачевой до пластических операций
Снимок она опубликовала в своем Instagram.
Селебрити появились вместе на съемках нового выпуска программы "Лига смеха". Надя Дорофеева выбрала для съемок полностью розовый аутфит.
"Самая красивая пара!", - похвалили Дорофееву и Дантеса в комментариях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter