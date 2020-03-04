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"Самая красивая пара!": Надя Дорофеева показала фото с мужем

12:56, 04 марта 2020
Звезды
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Instagram Надя Дорофеева

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Снимок она опубликовала в своем Instagram.

Селебрити появились вместе на съемках нового выпуска программы "Лига смеха". Надя Дорофеева выбрала для съемок полностью розовый аутфит.

"Самая красивая пара!", - похвалили Дорофееву и Дантеса в комментариях. 

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Теги: #певица#Надя Дорофеева