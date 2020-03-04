"Самая красивая пара!": Надя Дорофеева показала фото с мужем

Селебрити появились вместе на съемках нового выпуска программы "Лига смеха".

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала фото со своим мужем Владимиром Дантесом. Читайте такжеОрбакайте показала фото Пугачевой до пластических операций Снимок она опубликовала в своем Instagram. Селебрити появились вместе на съемках нового выпуска программы "Лига смеха". Надя Дорофеева выбрала для съемок полностью розовый аутфит. "Самая красивая пара!", - похвалили Дорофееву и Дантеса в комментариях.

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