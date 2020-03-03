Хадид в кружевном платье позировала с кинжалом во рту, засветив соски (фото)
17:40, 03 марта 2020Звезды
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Белла Хадид появилась в провокационной кружевном платье на очередном показе.
instagram.com/bellahadid
23-летняя супермодель Белла Хадид появилась на показе моды в провокационном полупрозрачном платье.
Фото с события женщина опубликовала на своей странице в Instagram.
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Дизайнер экспонированного Хадид платья дополнил белое нежное кружево агрессивным кожаным поясом и холодным оружием. При этом вырез на передней части одежды выразительно показал зрителям грудь модели.
23-летняя звезда подиума не ограничилась одной фотографией и позировала в платье уже на камеру вне события, осторожно прихватив языком острый кинжал.
Ранее супермодели Карла Бруни и Белла Хадид, а также творческий директор бренда Burberry Риккардо Тиши снялись в совместной фотосессии для нового номера французского журнала Elle.
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