Хадид в кружевном платье позировала с кинжалом во рту, засветив соски (фото)

Белла Хадид появилась в провокационной кружевном платье на очередном показе.

23-летняя супермодель Белла Хадид появилась на показе моды в провокационном полупрозрачном платье.

Фото с события женщина опубликовала на своей странице в Instagram.

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Дизайнер экспонированного Хадид платья дополнил белое нежное кружево агрессивным кожаным поясом и холодным оружием. При этом вырез на передней части одежды выразительно показал зрителям грудь модели.

23-летняя звезда подиума не ограничилась одной фотографией и позировала в платье уже на камеру вне события, осторожно прихватив языком острый кинжал.

Ранее супермодели Карла Бруни и Белла Хадид, а также творческий директор бренда Burberry Риккардо Тиши снялись в совместной фотосессии для нового номера французского журнала Elle.