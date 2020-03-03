Лорак сверкнула гигантской грудью в новом клипе (фото, видео)

В комментариях под видео пользователи отметили, что все клипы певицы одинаковые.

Ани Лорак выпустила новый клип на песню "Я бы летала". Режиссером видео стал украинский клипмейкер Алан Бадоев.

Видео доступно на канале певицы на YouTube.

В комментариях под видео пользователи отметили, что Лорак уже не поет качественных песен, и все ее клипы одинаковые.

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"Мы потеряли ту Лорак которая пела реально душевные, мощные песни...и ту, у которой были клипы нереально бомбезные...жаль...но всё же надежда есть", "Раньше хоть песни у нее со смыслом были, а теперь дешевая деревенщина. Чем старше, тем пошлее. Пропаганда проститутских отношений. Этот шоубиз напоминает секту папуасов", "Люблю Ани Лорак,но клипы почти все одинаковые...", "Очень холодная Каролина, видно, что из тех людей, кто не умеет любить... А позволяет себя любить.... И движения как у робота", - написали ей в комментариях.

Подписчики также обратили внимание на выдающуюся грудь певицы.

"Она что, опять грудь увеличила?", "Заводит", - написали пользователи под отрывком из ролика в Instagram.