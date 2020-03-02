"Почему все время голая?": Никитюк соблазнила поклонников "сочным видом" (фото)
14:15, 02 марта 2020Звезды
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На этот раз Никитюк позирует в черном бикини рядом с пальмой.
Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk/
Украинская телеведущая Леся Никитюк соблазнила своих поклонников «сочным видом».
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Снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
«Доброе утро, весна. Всем хорошей солнечной недели», - подписала она фотографию.
На этот раз Никитюк позирует в черном бикини рядом с пальмой.
«Сочный вид», «Красота длинноногая. Леся, я тебя обожаю, умничка», «Леся влюбилась. Пытается соблазнить кого-то», «Конфетка», «Наша богиня», «Какая аппетитная», «Леся, почему все время голая?», - комментировали подписчики Никитюк.
instagram.com/lesia_nikituk/
Как сообщал УНИАН, на днях Леся Никитюк показала очередные фото со своего отдыха в Египте.
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