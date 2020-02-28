Грудь, пресс и пальмы: Леся Никитюк показала, как отдыхает в Египте (фото)

На снимках она позирует на фоне пальм и вечернего Шарм-эль-Шейха.

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала очередные фото со своего отдыха в Египте.

Снимки звезда опубликовала на странице в Instagram.

"NoFoto. I’m rest", - коротко написала Никитюк.

На двух фотографиях она позирует на фоне вечернего Шарм-эль-Шейха в сиреневом топе и спортивных штанах. На снимках четко видно пресс Никитюк.

В комментариях подписчики отметили хорошую фигуру телеведущей. Некоторые оценили ее грудь.

"Красотка", "Самая красивая украиночка", "Лэся, модные тапки у тебя", "Почему такая красивая?", "Шикарная грудь", "Расскажите как с 1 размера груди на фото сделать 3-й???", - написали подписчики Никитюк.

Как сообщал УНИАН, ранее Никитюк показала стройное тело и "вмазала пеной" на вечеринке.