цей матеріал доступний українською

Грудь, пресс и пальмы: Леся Никитюк показала, как отдыхает в Египте (фото)

02:54, 28 февраля 2020
Звезды
8 0
Лайт
Никитюк отдыхает в Египте / instagram.com/lesia_nikituk

Снимки звезда опубликовала на странице в Instagram.

"NoFoto. I’m rest", - коротко написала Никитюк.

На двух фотографиях она позирует на фоне вечернего Шарм-эль-Шейха в сиреневом топе и спортивных штанах. На снимках четко видно пресс Никитюк.

В комментариях подписчики отметили хорошую фигуру телеведущей. Некоторые оценили ее грудь.

"Красотка", "Самая красивая украиночка", "Лэся, модные тапки у тебя", "Почему такая красивая?", "Шикарная грудь", "Расскажите как с 1 размера груди на фото сделать 3-й???", - написали подписчики Никитюк.

Как сообщал УНИАН, ранее Никитюк показала стройное тело и "вмазала пеной" на вечеринке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Египет#Леся Никитюк