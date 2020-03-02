Супермодель Эмили Ратаковски засветила грудь в откровенном платье (фото)

Эмили опубликовала несколько красочных кадров в спальне.

Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски поделилась откровенными фото и показала яркое платье, приоткрывающее грудь.

Читайте также"Не похожа на себя": 46-летняя Наташа Королева изменилась до неузнаваемости (фото)

Снимки были опубликованы в ее Instagram-аккаунте.

Эмили опубликовала несколько красочных кадров в спальне. Она позирует в стильном желтом сарафане в пол с глубоким декольте, который пикантно приподняла спереди. Дополняют расслабленный образ золотые сережки и игривая косичка.

Как сообщал УНИАН, Павел Прилучный и Агата Муцениеце появились вместе после объявления о разводе.