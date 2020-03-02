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Супермодель Эмили Ратаковски засветила грудь в откровенном платье (фото)

11:19, 02 марта 2020
Звезды
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Ратаковски позирует в стильном желтом сарафане в пол / Instagram Эмили Ратаковски
Instagram Эмили Ратаковски

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Снимки были опубликованы в ее Instagram-аккаунте.

Эмили опубликовала несколько красочных кадров в спальне. Она позирует в стильном желтом сарафане в пол с глубоким декольте, который пикантно приподняла спереди. Дополняют расслабленный образ золотые сережки и игривая косичка.

Как сообщал УНИАН, Павел Прилучный и Агата Муцениеце появились вместе после объявления о разводе.

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Теги: #модель#Эмили Ратаковски