"Не похожа на себя": 46-летняя Наташа Королева изменилась до неузнаваемости (фото)
09:04, 02 марта 2020Звезды
2320 0
Наташа Королева показала новое фото, на котором поклонники с трудом ее узнали.
На снимке лицо Королевой показано крупным планом / Instagram Наташа Королева
Родившаяся в Киеве российская певица Наташа Королева показала новое фото, на котором поклонники с трудом ее узнали.
Фото она опубликовала на странице в Instagram.
Читайте также"Насиликоненная": Ани Лорак удивила большой грудью в тизере нового клипа (видео)
На снимке лицо Королевой показано крупным планом, поэтому хорошо видно, что ее губы увеличились, а на коже нет ни одной морщинки.
Подписчики не узнали певицу на снимке.
"Не похожа на себя", "А кто на фото? Явно не Королева", "А где Королева?", "Пластика, 100%. Скоро все наши артистки с одинаковыми лицами будут", "Кто на фото? Зафотошопили до неузнаваемости!", "Перебор с фотошопом", – написали ей в комментариях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter