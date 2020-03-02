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"Не похожа на себя": 46-летняя Наташа Королева изменилась до неузнаваемости (фото)

09:04, 02 марта 2020
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На снимке лицо Королевой показано крупным планом / Instagram Наташа Королева

Фото она опубликовала на странице в Instagram.

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На снимке лицо Королевой показано крупным планом, поэтому хорошо видно, что ее губы увеличились, а на коже нет ни одной морщинки. 

Подписчики не узнали певицу на снимке. 

"Не похожа на себя", "А кто на фото? Явно не Королева", "А где Королева?", "Пластика, 100%. Скоро все наши артистки с одинаковыми лицами будут", "Кто на фото? Зафотошопили до неузнаваемости!", "Перебор с фотошопом", – написали ей в комментариях. 

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Теги: #певица#Наташа Королева