"Не похожа на себя": 46-летняя Наташа Королева изменилась до неузнаваемости (фото)

Наташа Королева показала новое фото, на котором поклонники с трудом ее узнали.

Родившаяся в Киеве российская певица Наташа Королева показала новое фото, на котором поклонники с трудом ее узнали.

Фото она опубликовала на странице в Instagram.

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На снимке лицо Королевой показано крупным планом, поэтому хорошо видно, что ее губы увеличились, а на коже нет ни одной морщинки.

Подписчики не узнали певицу на снимке.

"Не похожа на себя", "А кто на фото? Явно не Королева", "А где Королева?", "Пластика, 100%. Скоро все наши артистки с одинаковыми лицами будут", "Кто на фото? Зафотошопили до неузнаваемости!", "Перебор с фотошопом", – написали ей в комментариях.