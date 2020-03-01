"Господи, как маска!": Пугачева ужаснула сеть своим лицом (фото)

Последняя фотография, появившаяся на странице Пугачевой в Instagram, вызвала бурные обсуждения среди поклонников.

Известная российская и советская певица Алла Пугачева в свои 70 лет выглядит отлично, но иногда выставляет фотографии, которые вызывают множество вопросов у ее поклонников.

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Последняя фотография, появившаяся на странице Пугачевой в Instagram, одна из таких. Она вызвала бурные обсуждения среди поклонников примадонны.

Стоит отметить, что фотография сделана в низком качестве. Возможно, именно поэтому многие подписчики Аллы Пугачевой озадачились вопросом, что у нее с лицом.

«А кто это на фото? Я не узнаю вас в гриме. Это женщина-весна?», «Старая», «Что стало с лицом?», «До её лет доживи и всё поймёшь, и всё увидишь сам», «Господи, как маска!" – комментировали пользователи.

Хоть и посыл фотографии был очень жизнерадостным. Алла Борисовна всего лишь поздравила своих поклонников с первым днем весны.

Как сообщал УНИАН, на днях российский шоумен Максим Галкин показал семейное фото, на котором запечатлена его супруга Алла Пугачева и их двойняшки Лиза и Гарри.

На фото Примадонна выглядит уставшей, хоть и улыбается. Она обнимает дочь, а сын в это время сосредоточен на телефоне. Отметим, что на снимке Алла Борисовна не такая отфотошопленная, как всегда, ее волосы растрепаны, а под глазами видны морщины.