"Из меня лились слезы": Макс Барских признался, что одинок

Размышляя о личной жизни и о том, что вдохновляет его на написание песен, Макс Барских рассказал о детских травмах, связанных с собственным отцом.

Популярный певец, чьи песни вот уже несколько лет возглавляют вершины топ-чартов не только в Украине, но и далеко за ее пределами, дал откровенное интервью Рамине Эсхакзай для канала «Ходят слухи». В нем артист рассказал об одиночестве, о жизни в Лос-Анджелесе, а также о том, как повлияли на его творчество отношения с отцом.

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В интервью Макс признался, что одинок.

"Анализируя разные интервью разных артистов: и современных, и прошлых, и тех, кто умирал от передоза наркотиков, можно увидеть, что это все несчастные люди, которые оказались в ловушке славы. Или не все, но большинство. И вот я анализировал себя и думал: «Хорошо. Я хочу достичь успеха, и я вообще иду по жизни и делаю то, что я делаю - почему? Потому что я это люблю или потому что я пытаюсь уйти от одиночества? Или я думаю, что, если я вот это получу или стану тем, кем я хотел всегда стать, я стану более счастливым? Я сам себе отвечаю на этот вопрос, что нет. Я не стану таким человеком. Счастье – это то, что рождается внутри нас, - добавил артист. - Это призма, через которую мы смотрим на мир", - говорит артист.

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Размышляя о личной жизни и о том, что вдохновляет его на написание песен, Макс Барских рассказал о детских травмах, связанных с собственным отцом, с которым, по словам артиста, их разделяла огромная пропасть.

"Странный момент произошел на съемках клипа «Февраль». Отец приехал, и спустя огромное количество лет мы впервые стояли лицом к лицу. Я понял, что давно не испытывал такой эмоциональный дискомфорт, и во время каждой паузы уходил далеко вглубь павильона, где из меня просто лились слезы. Вроде, у меня нет никаких обид, я понимаю и принимаю его таким, каким он есть, но детские травмы остались", - рассказал Барских.