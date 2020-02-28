Канада откажет принцу Гарри и Меган Маркл в госохране (видео)

В конце марта принц Гарри с супругой официально откажутся от королевских обязанностей. Поэтому и их статус изменится.

В Канаде объяснили, что в настоящее время охраняют принца Гарри и его супругу Меган Маркл, поскольку они относятся к международно защищенным лицам.

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Однако, 31 марта принц Гарри с супругой официально откажутся от королевских обязанностей. Поэтому и их статус изменится, рассказали правоохранители.

Тем временем, журналисты подсчитали, что охрана британского принца и его супруги обходится в $2 млн в год.

Как сообщал УНИАН, в январе принц Гарри и Меган Маркл объявили о намерении снять с себя королевские полномочия. Из-за этого они перестанут официально представлять королевскую семью и получать государственное финансирование. После объявления о смене своего статуса супруги переехали в Канаду.