"Еду к сыночку": Тина Кароль в "маске Фантомаса" показала, как защищается от коронавируса (видео)

Кароль рассказала, что вылетает к сыну Вениамину, который живет и учится в Лондоне.

Украинская певица Тина Кароль надела специальный респиратор для перелета в самолете в Великобританию и сняла себя на видео.

Читайте также"Ну, зачем такое показывать?!": в сети появилось постельное фото Пугачевой с Галкиным

Ролик она разместила на странице в instagram.

В комментариях Кароль рассказала, что вылетает к сыну Вениамину, который живет и учится в Лондоне.

Как сообщал УНИАН, ранее Хлывнюк ответил на слухи о разводе с женой.