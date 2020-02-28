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"Еду к сыночку": Тина Кароль в "маске Фантомаса" показала, как защищается от коронавируса (видео)

11:49, 28 февраля 2020
Звезды
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Певица летит в Великобританию / instagram.com/tina_karol

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Ролик она разместила на странице в instagram.

В комментариях Кароль рассказала, что вылетает к сыну Вениамину, который живет и учится в Лондоне.

Как сообщал УНИАН, ранее Хлывнюк ответил на слухи о разводе с женой.

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Теги: #певица#Тина Кароль