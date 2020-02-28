"Годная девица": Каменских порадовала подписчиков новым образом (видео)
05:40, 28 февраля 2020Звезды
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На видео звезда позирует в салатовом боди.
Каменских показала себя, сидящей в позе лотоса / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских порадовала подписчиков видео в непривычном образе.
Об этом сообщается на ее странице в Instagram.
"Настроение четверга. Конфетное настроение", - написала Каменских.
На видео певица позирует, сидя в позе лотоса в салатовом боди с открытым декольте и штанах.
Поклонники звезды новый пост оценили неоднозначно. "Я теперь знаю как выглядит человек, который страдает фигней", "Гоп стоп, мы подошли из-за угла", "Красиво, черт!", "Неподражаемая и шикарная", "Годная девица", - идет речь в комментариях.
Как сообщал УНИАН, ранее Каменских и Потап разочаровали сеть "помятыми" лицами.
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