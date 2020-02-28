"Годная девица": Каменских порадовала подписчиков новым образом (видео)

На видео звезда позирует в салатовом боди.

Украинская певица Настя Каменских порадовала подписчиков видео в непривычном образе.

Об этом сообщается на ее странице в Instagram.

"Настроение четверга. Конфетное настроение", - написала Каменских.

На видео певица позирует, сидя в позе лотоса в салатовом боди с открытым декольте и штанах.

Поклонники звезды новый пост оценили неоднозначно. "Я теперь знаю как выглядит человек, который страдает фигней", "Гоп стоп, мы подошли из-за угла", "Красиво, черт!", "Неподражаемая и шикарная", "Годная девица", - идет речь в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских и Потап разочаровали сеть "помятыми" лицами.