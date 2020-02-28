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"Годная девица": Каменских порадовала подписчиков новым образом (видео)

05:40, 28 февраля 2020
Звезды
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Каменских показала себя, сидящей в позе лотоса / instagram.com/kamenskux

Об этом сообщается на ее странице в Instagram.

"Настроение четверга. Конфетное настроение", - написала Каменских.

На видео певица позирует, сидя в позе лотоса в салатовом боди с открытым декольте и штанах. 

Поклонники звезды новый пост оценили неоднозначно. "Я теперь знаю как выглядит человек, который страдает фигней", "Гоп стоп, мы подошли из-за угла", "Красиво, черт!", "Неподражаемая и шикарная", "Годная девица", - идет речь в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских и Потап разочаровали сеть "помятыми" лицами.

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Теги: #Настя Каменских