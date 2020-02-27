Пышнотелая модель Эшли Грэм обнажила грудь в такси (видео)
16:14, 27 февраля 2020Звезды
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На размещенных кадрах 32-летняя Грэм запечатлена в расстегнутой полосатой рубашке с обнаженной грудью.
Эшли Грэм поделилась видео, на котором она сцеживает молоко в такси / instagram/ashleygraham
Популярная плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм поделилась видео, на котором она сцеживает молоко в такси.
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Ролик был опубликован в ее Instagram.
На размещенных кадрах 32-летняя Грэм запечатлена в расстегнутой полосатой рубашке с обнаженной грудью. Она снимает процесс сцеживания молока с помощью молокоотсоса в салоне автомобиля.
"Первое сцеживание в Uber. Немного неловко", - подписала пост модель.
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