Исполнительница хита "Охрана, отмена" снялась в одном белье (фото)

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором позирует в лимонном нижнем белье, демонстрируя свою фигуру.

Популярная певица и финалистка нацотбора на "Евровидение-2020" Jerry неожиданно снялась в очень откровенной фотосессии.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором позирует в лимонном нижнем белье, демонстрируя свою фигуру.

Под фото певица поразмышляла о самовосприятии и сообщила, что пять лет назад выглядела совсем по-другому.

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"Мы хороним много социальных страхов и комплексов за одеждой, вы заметили?...Я пару месяцев работала, как никогда, над собой, чтобы смотреть на результат с удовольствием. Но важно также сказать основное: целью стало чувствовать себя в новом режиме здоровой. Телом и духом. Потому что 5 лет назад я очень нездорово похудела. Помню страх съесть что-то лишнее! Замечу, что веганством тогда и не пахло...Я проверила на себе много "модных" трендов! Именно поэтому, не смотря на то, что кое-кто говорит, что такие фото губят во мне загадку и что это "не мой контент", я его буду делать. Потому что я про открытость. О работе над собой. О принятии. Потому что это, казалось бы, только тело. Но оно — одежда души. А одежда - такой настрой, замечали? Я чувствую, как важно поделиться тем, через что прошла или иду. Здесь еще есть что делать, подтягивать. Но уже даже на этом этапе, если я покажу "до-после", многие удивятся", - похвасталась певица.