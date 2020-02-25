"Где же шорты?": Леся Никитюк озадачила поклонников неожиданным вопросом (фото)

Вопрос ведущей касается ног.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк озадачила своих поклонников необычным вопросом.

Об этом она написала в своем Instagram, добавив несколько фото с отдыха в Египте.

"Пока мы в сторис обсуждаем тему маленькой груди... хотелось бы закинуть новую тему для размышлений - Ноги!!! Длинные или короткие? Комплексы??!? Что думают парни???", - написала она.

На опубликованных фото Никитюк позирует на фоне пальм, демонстрируя собственные ноги.

Поклонники ведущей фото оценили. "Где же шорты? Помогите Даше следопыту найти шорты для Леси", "Леська огоннь", "Две ноги ! И Слава Богу!", "Леся дорогая.....ножки у тебя превосходные и как мне кажется идеальнее не бывает!!!", "Каждая женщина по своему красива!!! Вы Леся красивая девушка и красивые ноги", "Обалденные у тебя ноги.. и бомбическая сама!! Такая шальная энергия", - написали они.

Как сообщал УНИАН, ранее Никитюк показала новое соблазнительное фото без нижнего белья.