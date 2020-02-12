"До слез": Дорофеева показала, как начинает свой день (видео)

Некоторые пользователи в начале дня Нади Дорофеевой узнали себя.

Популярная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева в очередной раз поразила энергичностью и оптимизмом своих поклонников.

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На этот раз звезда рассмешила пользователей Instagram забавным видео того, как начинает свой день.

Образ по-хорошему безумной музыкантши Дорофеева дополнила соответствующим нарядом и косметикой, что создало непринужденную бытовую атмосферу.

На кадрах звезда сначала чистит в пижаме зубы, наносит на лицо косметику и выбирает одежду на день.

Некоторые в начале дня звезды узнали себя. В общем, новое видео Дорофеевой восприняли с шутками. Пользователи писали: "Надя, ты как энергетик", "...смешное видео, до слез".

Ранее звезда опубликовала игривый снимок с короткой подписью "Приветики". На фото Дорофеева изобразила "губки бантиком" и показала роскошные волосы.