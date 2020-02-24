Редкий выход: Рианна появилась на светском мероприятии в ярком платье с рюшами (фото)

На сцену за наградой Рианна поднялась в эффектном платье Givenchy Haute Couture насыщенного цвета фиалки.

В Калифорнии прошла церемония вручения NAACP - премии Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения США, за достижения в сферах кино, телевидения, театра, музыки и литературы.

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Одним из лауреатов премии стала певица Рианна, которая на днях отметила свое 32-летие веселой вечеринкой в Мексике. А в этот вечер удостоилась награды за "особые достижения и выдающуюся социальную работу" - владелица бьюти-империи и певица помогла собрать миллионы долларов на помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий. пишет Hello.

На сцену за наградой Рианна поднялась в эффектном платье Givenchy Haute Couture насыщенного цвета фиалки. В волнах плиссированных оборок, которые украшали низ наряда, и сама певица выглядела как диковинный цветок. Образ дополнили босоножки на тонких ремешках, массивные кольца, серьги с крупными драгоценными камнями фиолетового оттенка и прическа, уложенная в гладкий хвост.