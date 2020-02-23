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Никитюк в крохотном бикини показала длинные ноги (фото)

19:34, 23 февраля 2020
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Никитюк отдыхает в Египте / instagram.com/lesia_nikituk

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Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Телеведущая в миниатюрном бикини позирует в весьма откровенной позе. На ней надет черный купальник на тонких бретельках и шифоновый кардиган длиной почти до щиколоток.

При этом Никитюк прикрыла распущенные волосы шляпой с широкими полями в леопардовый принт. А через плечо у нее висит маленькая сумочка в такой же животный принт. 

Напомним, ранее Никитюк показала фото из Берлина со странным объектом над головой.

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Теги: #мессенджер Instagram#Леся Никитюк