Никитюк в крохотном бикини показала длинные ноги (фото)

Известная телеведущая опубликовала фото с отдыха.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала очередное фото из Египта, где она сейчас отдыхает.

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Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Телеведущая в миниатюрном бикини позирует в весьма откровенной позе. На ней надет черный купальник на тонких бретельках и шифоновый кардиган длиной почти до щиколоток.

При этом Никитюк прикрыла распущенные волосы шляпой с широкими полями в леопардовый принт. А через плечо у нее висит маленькая сумочка в такой же животный принт.

Напомним, ранее Никитюк показала фото из Берлина со странным объектом над головой.