Никитюк в крохотном бикини показала длинные ноги (фото)
19:34, 23 февраля 2020Звезды
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Известная телеведущая опубликовала фото с отдыха.
Никитюк отдыхает в Египте / instagram.com/lesia_nikituk
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала очередное фото из Египта, где она сейчас отдыхает.
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Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
Телеведущая в миниатюрном бикини позирует в весьма откровенной позе. На ней надет черный купальник на тонких бретельках и шифоновый кардиган длиной почти до щиколоток.
При этом Никитюк прикрыла распущенные волосы шляпой с широкими полями в леопардовый принт. А через плечо у нее висит маленькая сумочка в такой же животный принт.
Напомним, ранее Никитюк показала фото из Берлина со странным объектом над головой.
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