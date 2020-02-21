"Это нимб или НЛО?": Леся Никитюк показала странное фото из Берлина

Прямо над головой телеведущей виднеется некий объект якобы неизвестного происхождения.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала фото из Берлина со странным объектом над головой.

На снимке, опубликованном в Instagram Никитюк позирует на улицах столицы Германии.

На ней надеты черные полосатые брюки с высокой талией и кофта. Среди аксессуаров есть маленькая сумочка черного цвета. Волосы звезда собрала в озорной высокий хвостик.

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Прямо над головой телеведущей виднеется некий объект якобы неизвестного происхождения. "Это у меня над головой нимб или НЛО? Берлин ти прекрасен", - подписала фото Никитюк. Отметим, что на самом деле, никакой конспирологии здесь нет - это часть уличного фонаря.

"То тараканы в фрисби играют"; "Сто пудово нимб"; "Нимб над головой Леси, нет не может такого быть, я лучше в НЛО поверю"; "То фонарь"; "Что такое нимб?"; "Атака НЛО очевидно, все делаем шапочки из фольги"; "Фонарь, Леся, фонарь", - отвечали на вопрос Никитюк ее подписчики.

Напомним, ранее Леся Никитюк опубликовала новое сексуальное фото, на котором она позирует, стоя в море в ультраобтягивающем коротком платье ярко-желтого цвета.

Также, Никитюк выложила фотографию, на которой она засветила грудь и предложила тост.