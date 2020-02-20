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У звезды "Гарри Поттера" обнаружили рак

14:15, 20 февраля 2020
Звезды
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О своей болезни Джули Уолтерс узнала 18 месяцев назад / скриншот из фильма "Гарри Поттер"

Об этом сообщает BBC.

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Врачи нашли у актрисы две опухоли в толстой кишке. Впервые о своей болезни Уолтерс узнала 18 месяцев назад. За это время рак распространился на близлежащие лимфатические узлы.

69-летняя артистка рассказала, что обратилась за медицинской помощью из-за расстройства желудка и легкого дискомфорта. Позднее к симптомам добавились боль в животе, изжога и рвота.

Уолтерс сообщила, что фильм «Таинственный сад», который выйдет в этом году, может стать последним в ее карьере.

Джули Уолтерс снялась в таких фильмах, как «Джейн Остин», «Приключения Паддингтона», «Билли Эллиот», «Мэри Поппинс возвращается», «Уроки вождения» и «Девочки из календаря».

Как сообщал УНИАН, в США внезапно скончалась актриса Джанет Дюбуа, известная зрителям по сериалам  "Скорая помощь", "Беверли-Хиллз 90210" и "Детектив Раш".

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Теги: #Гарри Поттер#рак