У звезды "Гарри Поттера" обнаружили рак

Джули Уолтерс сообщила, что фильм "Таинственный сад", который выйдет в этом году, может стать последним в ее карьере.

У британской актрисы Джули Уолтерс, которая исполнила роль Молли Уизли во франшизе о Гарри Поттере, обнаружили рак третьей стадии.

Об этом сообщает BBC.

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Врачи нашли у актрисы две опухоли в толстой кишке. Впервые о своей болезни Уолтерс узнала 18 месяцев назад. За это время рак распространился на близлежащие лимфатические узлы.

69-летняя артистка рассказала, что обратилась за медицинской помощью из-за расстройства желудка и легкого дискомфорта. Позднее к симптомам добавились боль в животе, изжога и рвота.

Уолтерс сообщила, что фильм «Таинственный сад», который выйдет в этом году, может стать последним в ее карьере.

Джули Уолтерс снялась в таких фильмах, как «Джейн Остин», «Приключения Паддингтона», «Билли Эллиот», «Мэри Поппинс возвращается», «Уроки вождения» и «Девочки из календаря».

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