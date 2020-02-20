Дочь знаменитого режиссера Стивена Спилберга снялась в порно (фото)

В последние годы Микаэла страдала от анорексии, пограничного расстройства личности и алкоголизма.

Знаменитый режиссер Стивен Спилберг удочерил девочку по имени Микаэла, когда она была совсем малышкой. Сейчас ей 23 и со своим призванием девушка определилась: недавно она сообщила родителям, что стала порно-актрисой. Родители ее поддержали, потому что на обычной работе Микаэла чувствовала себя несчастной и мечтала показать свои таланты.

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Об этом пишет super.ru.

В последние годы Микаэла страдала от анорексии, пограничного расстройства личности и алкоголизма - все из-за сексуального насилия, которое пережила в детстве (не от рук приемных родителей и кого-то из их окружения). Ее жених, 47-летний дартсмен Чак, тоже не против находить видео с любимой на просторах PornHub, но пока там есть только сольные ролики Микаэлы, еще не готовой к командной работе.