Это было ужасно, меня тошнило: Билли Айлиш рассказала о выступлении на "Оскаре"
12:42, 17 февраля 2020Звезды
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Певица осталась не в восторге от своего перфоманса.
Билли Айлиш / фото REUTERS
Американская певица Билли Айлиш поделилась впечатлениями от выступления на сцене церемонии вручения премии «Оскар».
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Певица осталась не в восторге от своего перфоманса. Она вместе со своим братом исполнила легендарную композицию группы Beatles «Yesterday». Девушка посвятила трек всем звездам, которые недавно ушли из жизни, включая Кирка Дугласа и Коби Брайанта.
«Мне было плохо во время выступления на «Оскаре», меня тошнило, поэтому я провалила песню. Это было ужасно. На этой церемонии были «не мои люди», – рассказала она.
Ранее УНИАН сообщал, как на церемонии «Оскара» выступил Эминем.
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