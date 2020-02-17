Это было ужасно, меня тошнило: Билли Айлиш рассказала о выступлении на "Оскаре"

Певица осталась не в восторге от своего перфоманса.

Американская певица Билли Айлиш поделилась впечатлениями от выступления на сцене церемонии вручения премии «Оскар».

Читайте такжеПоявился новый трейлер предстоящего фильма о Джеймсе Бонде (видео)Об этом она рассказала в интервью New Music Daily.

Певица осталась не в восторге от своего перфоманса. Она вместе со своим братом исполнила легендарную композицию группы Beatles «Yesterday». Девушка посвятила трек всем звездам, которые недавно ушли из жизни, включая Кирка Дугласа и Коби Брайанта.

«Мне было плохо во время выступления на «Оскаре», меня тошнило, поэтому я провалила песню. Это было ужасно. На этой церемонии были «не мои люди», – рассказала она.

Ранее УНИАН сообщал, как на церемонии «Оскара» выступил Эминем.