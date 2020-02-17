Седокова показала внушительную грудь в платье с очень глубоким декольте (фото)
10:02, 17 февраля 2020Звезды
1055 0
Седокова позировала в черном облегающем платье с очень глубоким декольте и прозрачной вставкой, которое открывало ее внушительного размера грудь.
Седокова позировала в черном облегающем платье / Instagram Анна Седокова
Украинская певица Анна Седокова, давно живущая и работающая в России, раздразнила своих подписчиков фото в слишком откровенном платье.
Читайте также"Как перекосило": 64-летняя Долина шокировала сеть изуродованным лицом (фото)
Снимок она разместила в своем Instagram.
Седокова позировала в черном облегающем платье с очень глубоким декольте и прозрачной вставкой, которое открывало ее внушительного размера грудь.
"Выдающаяся грудь", - написали певице в комментариях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter