Седокова показала внушительную грудь в платье с очень глубоким декольте (фото)

Седокова позировала в черном облегающем платье с очень глубоким декольте и прозрачной вставкой, которое открывало ее внушительного размера грудь.

Украинская певица Анна Седокова, давно живущая и работающая в России, раздразнила своих подписчиков фото в слишком откровенном платье.

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Снимок она разместила в своем Instagram.

Седокова позировала в черном облегающем платье с очень глубоким декольте и прозрачной вставкой, которое открывало ее внушительного размера грудь.

"Выдающаяся грудь", - написали певице в комментариях.