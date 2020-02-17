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Седокова показала внушительную грудь в платье с очень глубоким декольте (фото)

10:02, 17 февраля 2020
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Седокова позировала в черном облегающем платье / Instagram Анна Седокова

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Снимок она разместила в своем Instagram. 

Седокова позировала в черном облегающем платье с очень глубоким декольте и прозрачной вставкой, которое открывало ее внушительного размера грудь.

"Выдающаяся грудь", - написали певице в комментариях.

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Теги: #певица#Анна Седокова