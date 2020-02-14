Супермодель Эмили Ратаковски показала впечатляющую грудь в бикини (фото)

На кадрах Ратаковски позирует перед камерой на пляже в ярком бикини Neptune с голубыми, сиреневыми и леопардовыми вставками.

Американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски показала новый купальник собственного бренда нижнего белья и пляжной одежды Inamorata Woman. Читайте также"Что за секс с утра?": Тина Кароль шокировала Instagram провокационным фото в одном белье Видеозапись появилась в Instagram-аккаунте модели. На кадрах Ратаковски позирует перед камерой на пляже в ярком бикини Neptune с голубыми, сиреневыми и леопардовыми вставками. Верх купальника представляет собой завязанные на бант треугольные чашечки, а низ - плавки с завышенной талией. Ее образ дополнен миниатюрной золотой цепочкой и винтажными серьгами. Как сообщал УНИАН, Регину Тодоренко раскритиковали из-за откровенного купальника.

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