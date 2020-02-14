"Зачем страуса ободрала?": Каменских удивила поклонников "интересным оперением"

Эмоциональные снимки Настя выложила в Instagram.

Украинская певица Настя Каменских удивила поклонников необычным нарядом.

Эмоциональные снимки Настя выложила на своей странице в Instagram.

На одном из фото Настя в необычном платье держит награды национальной музыкальной премии «Украинская песня года» и сияет от счастья.

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«Песня «Обіцяю» навсегда останется для меня особенной, ведь она стала моим обязательством перед любимым мужем. И мне очень приятно, что она продолжает собирать награды. Спасибо национальной музыкальной премии «Украинская песня года» за отличие. Безгранично благодарна каждому, кто работал над ней», - написала Настя.

Фото вызвало восхищение в комментариях:

«Восхищаюсь вами, супер», «Фантастически красивая богиня Настя», «Прикольное платье», «Тебе это платье очень идет».

Однако были и те, кто посмеялся с платья Насти Каменских:

«Зачем страуса ободрали? Интересное оперение...», «Наша ряба», «Это бывшее платье Шарлиз Террон».