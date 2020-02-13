"Постарели": похудевшие Каменских и Потап напугали сеть своим видом (фото)

На фото у Потапа хорошо заметны глубокие морщины.

Украинская певица Настя Каменских и ее муж Потап поделились новым совместным фото, на котором выглядят сильно похудевшими.

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Фото Потап выложил в своем Istagram.

На фото у Потапа хорошо заметны глубокие морщины.

"Потапу худым быть не идет", "Первая мысль при виде фото: похудел = постарел", "Потапчик, я тебя обожаю.НО. Не надо, ты очень худ. Немного набери. Ну не дама же ты. Люблю", - написали поклонники.