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"Постарели": похудевшие Каменских и Потап напугали сеть своим видом (фото)

13:27, 13 февраля 2020
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Фото Потап выложил в своем Istagram / Instagram Потап

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Фото Потап выложил в своем Istagram.

На фото у Потапа хорошо заметны глубокие морщины.

"Потапу худым быть не идет", "Первая мысль при виде фото: похудел = постарел", "Потапчик, я тебя обожаю.НО. Не надо, ты очень худ. Немного набери. Ну не дама же ты.  Люблю", - написали поклонники. 

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Теги: #Потап#Настя Каменских