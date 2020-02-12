"Что с ее носом?": новое фото Аллы Пугачевой ужаснуло сеть

В кадре бросается в глаза бледность Аллы Борисовны.

Известная российская и советская певица Алла Пугачева в свои 70 лет не может похвастаться бурной концертной деятельностью, чего не скажешь о ее частых выходах в свет. И каждый из них - повод для обсуждений.

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Так, Примадонна появилась на публике и поразила изменениями во внешности. Соответствующий снимок, на котором показано лицо звезды крупным планом, появился на ее фан-странице в Instagram.

В кадре бросается в глаза бледность Аллы Борисовны, ее слишком узкие глазки и отсутствие морщин, несмотря на возраст. На снимке Пугачева улыбается, ее вьющиеся волосы распушены.

Фото с исполнительницей вызвало неоднозначную реакцию в сети. "Чем дальше, тем моложе и красивее", "Лучше не показываться", "Что с ее носом?", "Хорошенькая", "Неудачное фото", - пишут в комментариях под ним.

Ранее эпатажная украинская певица Светлана Лобода показала пляжные снимки, на которых она позирует в малиновом сдельном купальнике.