Лобода позировала на пляже в сексуальном монокини (фото)
Мегасексуальная и эпатажная украинская певица Светлана Лобода показала пляжные снимки, на которых она позирует в малиновом сдельном купальнике.
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Кадры артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На фото, на котором можно разглядеть шикарную грудь Лободы, "суперзвезда" сидит в монокини на песке.
Дополнила пляжный лук Светлана солнцезащитными очками, распущенными вьющимися волосами и множеством украшений на руках шее.
В кадре в глаза бросается сочная грудь 37-летней исполнительницы. Стоит отметить, что звезда находится в прекрасной форме.
Ранее украинская певица Светлана Лобода, которая живет и поет в России, очаровала своих поклонников нежными фото со своей дочерью.