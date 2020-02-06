Лобода позировала на пляже в сексуальном монокини (фото)

"Суперзвезда" сидит в монокини на песке.

Мегасексуальная и эпатажная украинская певица Светлана Лобода показала пляжные снимки, на которых она позирует в малиновом сдельном купальнике.

Читайте такжеАни Лорак сверкнула грудью в откровенном декольте (фото)

Кадры артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На фото, на котором можно разглядеть шикарную грудь Лободы, "суперзвезда" сидит в монокини на песке.

Дополнила пляжный лук Светлана солнцезащитными очками, распущенными вьющимися волосами и множеством украшений на руках шее.

В кадре в глаза бросается сочная грудь 37-летней исполнительницы. Стоит отметить, что звезда находится в прекрасной форме.

Ранее украинская певица Светлана Лобода, которая живет и поет в России, очаровала своих поклонников нежными фото со своей дочерью.