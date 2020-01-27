Алла Пугачева шокировала своим лицом (фото)

Снимок исполнительницы сразу же "залайкали", все в восторге от нового яркого образа Примадонны.

Известная певица Алла Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию, на которой продемонстрировала свой слишком яркий утренний макияж.

Читайте такжеАлла Пугачева изменилась до неузнаваемости: сеть в шоке (фото)

Примадонна разместила селфи, на котором ее взгляд устремлен в камеру. Она одета в красный свитер, ее кудрявые волосы распущены. "Изюминка" образа - красные губы.

"С утра? Губы красные? Берегись! Опасна я", - написала Алла Борисовна в посте к непривычному снимку.

В комментариях многие удивлены, как артистке удается так выглядеть в 70 лет. Многие восхищены ее помолодевшим лицом.

Ранее певица Настя Каменских взбудоражила поклонников горячим снимком с отдыха в Мексике.