Настя Каменских сфотографировалась в примерочной в одном белье (фото)

Настя Каменских любит делать фотографии, когда на ней минимум одежды.

В последнее время украинская певица Настя Каменских любит делать фотографии, когда на ней минимум одежды. Чаще всего артистка фотографируется в бикини, а на этот раз и вовсе снялась в одном нижнем белье.

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Снимок Каменских опубликовала в своем Instagram.

На нем девушка позирует в примерочной. На ней надеты лишь черный бюстгальтер и трусики.

Менее чем за сутки снимок лайкнули 250 тысяч человек.

"Фигура офигенская", - констатировали подписчики.