Настя Каменских сфотографировалась в примерочной в одном белье (фото)
08:18, 09 февраля 2020Звезды
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Настя Каменских любит делать фотографии, когда на ней минимум одежды.
Снимок Каменских опубликовала в своем Instagram / Instagram Настя Каменских
В последнее время украинская певица Настя Каменских любит делать фотографии, когда на ней минимум одежды. Чаще всего артистка фотографируется в бикини, а на этот раз и вовсе снялась в одном нижнем белье.
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Снимок Каменских опубликовала в своем Instagram.
На нем девушка позирует в примерочной. На ней надеты лишь черный бюстгальтер и трусики.
Менее чем за сутки снимок лайкнули 250 тысяч человек.
"Фигура офигенская", - констатировали подписчики.
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