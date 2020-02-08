Пугачева обеспокоила поклонников исхудавшей фигурой (видео)
06:34, 08 февраля 2020Звезды
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На новом видео с Пугачевой, появившемся в сети очень заметно, какие у артистки худые руки.
Posted @withregram • @marinayudashkina Первые уроки музыки с Аллой Пугачевой . Аркадий , Андрей и Анатолий! @alla_orfey #allapugacheva #аллапугачева
В последнее время многие удивляются тому, как похудела певица Алла Пугачева. На новом видео с Пугачевой, появившемся в сети очень заметно, какие у артистки худые руки.
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Так, на фан-странице Пугачевой в Instagram появился ролик, где она играет на рояле вместе с детьми.
На видео, которое приближенно показывает Пугачеву видно, насколько у нее худые предплечья. Также заметно, что ноги у певицы тоже очень худенькие.
Как сообщал УНИАН, Таисия Повалий удивила сеть фото на инвалидной коляске.
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