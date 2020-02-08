цей матеріал доступний українською

Пугачева обеспокоила поклонников исхудавшей фигурой (видео)

06:34, 08 февраля 2020
Звезды
263 0

Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum)

В последнее время многие удивляются тому, как похудела певица Алла Пугачева. На новом видео с Пугачевой, появившемся в сети очень заметно, какие у артистки худые руки.

Читайте также38-летняя Вера Брежнева показала фигуру в купальнике (фото)

Так, на фан-странице Пугачевой в Instagram появился ролик, где она играет на рояле вместе с детьми. 

На видео, которое приближенно показывает Пугачеву видно, насколько у нее худые предплечья. Также заметно, что ноги у певицы тоже очень худенькие. 

Как сообщал УНИАН, Таисия Повалий удивила сеть фото на инвалидной коляске.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Пугачева#Алла Пугачева