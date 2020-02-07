Таисия Повалий удивила сеть фото на инвалидной коляске

Певица сфотографировалась в инвалидной коляске и с маской на лице.

Певица Таисия Повалий удивила сеть свежим фото на инвалидной коляске.

Снимок опубликован в ее Instagram.

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На нем она запечатлена в инвалидной коляске и с маской на лице. Как выяснилось, это не кадр из нового клипа.

"Сначала в доме возмутилась кофеварка, просто потекла и перестала варить кофе! Собрали, поставили Игорю в машину, договорились с мастером! Все, думаю, надо техосмотр кофеварки, время. Но, каково было мое удивление, когда ворота гаража не открылись, и Игорь не смог выехать из дома! Гаражные ворота хотят обновлений! О Боги, и тут моя нога! Прошлое хватает меня за ноги", - прокомментировала артистка фотографию.

Как сообщал УНИАН, Таисия Повалий внезапно записала песню на украинском и нарвалась на критику в сети.