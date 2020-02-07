41-летняя Ани Лорак удивила молодежным образом (фото)

05:58, 07 февраля 2020
Звезды
555 0
В повседневной жизни Ани предпочитает удобные молодежные образы / Instagram Ани Лорак

Украинская певица Ани Лорак не всегда носит роскошные платья с декольте и высокие каблуки. В повседневной жизни Ани предпочитает удобные молодежные образы.

Свежим снимком певица поделилась в своем Instagram.

Читайте такжеСамая красивая женщина в мире показала фото в кружевном корсете

Ани надела серые джинсы, простые рыжие ботинки и объемную куртку. В качестве аксессуаров певица использовала стильный кожаный рюкзак и очки от солнца. 

Поклонники Ани остались в восторге от ее наряда, отметив, что она выглядит очень стильно.

«Какая вы стильная», «Обожаю ваш стиль», «Красотка», «Что за Дива?», «Как всегда на стиле!!!! Ты лучшая», «Ваш стиль - это кайф», - написали поклонники певицы.

Менее чем за час снимок собрал 30 тысяч лайков. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Ани Лорак#Лорак