"Лицо обвисло": Настю Каменских раскритиковали в сети за изможденный вид (фото)

Настя позирует в шортах и топе, с собранными в хвост волосами и при полном отсутствии макияжа.

Украинскую певицу Настю Каменских раскритиковали в сети. Поклонники обвинили в чрезмерном похудении и заявили, что она выглядит уставшей.

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Артистка выложила в Инстаграм снимок, на котором она позирует в спортивной форме: шортах и топе, с собранными в хвост волосами и при полном отсутствии макияжа.

"Я начала свой день со спорта. А вы как?", - поинтересовалась она у подписчиков.

Однако их больше заинтересовал внешний вид самой певицы.

"Ну ты и страшная без грунтовки!", "Исхудали Вы очень", "Почему так лицо обвисло, это что из-за похудения?", "Ужасно стала выглядеть", "Настя не худей больше, тебе не идет", - написали певице в комментариях.