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Майли Сайрус в кружевном белье и чулках показала горячие фото с новым бойфрендом

13:54, 04 февраля 2020
Звезды
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Снимки опубликованы в Instagram бойфренда певицы Коди Симпсона / Instagram Коди Симпсон

Снимки опубликованы в Instagram бойфренда певицы Коди Симпсона.

Instagram Коди Симпсон

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На снимках Сайрус выглидит довольно развратно: черные стринги и открытый со всех сторон бюстгальтер почти ничего не скрывают.

Новый парень Майли Сайрус - ее давний знакомый, 23-летний австралийский певец Коди Симпсон.

Как сообщал УНИАН, 29 января Майли Сайрус и Лиам Хемсфорт официально развелись.

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Теги: #певица#Майли Сайрус