Майли Сайрус в кружевном белье и чулках показала горячие фото с новым бойфрендом

Новый парень Майли Сайрус - ее давний знакомый, 23-летний австралийский певец Коди Симпсон.

Скандальная поп-певица Майли Сайрус всего через неделю после развода в Лиамом Хемсвортом показала откровенные фото с новым парнем.

Снимки опубликованы в Instagram бойфренда певицы Коди Симпсона.

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На снимках Сайрус выглидит довольно развратно: черные стринги и открытый со всех сторон бюстгальтер почти ничего не скрывают.

Новый парень Майли Сайрус - ее давний знакомый, 23-летний австралийский певец Коди Симпсон.

Как сообщал УНИАН, 29 января Майли Сайрус и Лиам Хемсфорт официально развелись.