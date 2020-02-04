Майли Сайрус в кружевном белье и чулках показала горячие фото с новым бойфрендом
13:54, 04 февраля 2020Звезды
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Новый парень Майли Сайрус - ее давний знакомый, 23-летний австралийский певец Коди Симпсон.
Снимки опубликованы в Instagram бойфренда певицы Коди Симпсона / Instagram Коди Симпсон
Скандальная поп-певица Майли Сайрус всего через неделю после развода в Лиамом Хемсвортом показала откровенные фото с новым парнем.
Снимки опубликованы в Instagram бойфренда певицы Коди Симпсона.
Instagram Коди Симпсон
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На снимках Сайрус выглидит довольно развратно: черные стринги и открытый со всех сторон бюстгальтер почти ничего не скрывают.
Новый парень Майли Сайрус - ее давний знакомый, 23-летний австралийский певец Коди Симпсон.
Как сообщал УНИАН, 29 января Майли Сайрус и Лиам Хемсфорт официально развелись.
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