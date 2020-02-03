20-летняя дочь Джонни Депа на церемонии BAFTA засветила грудь в "голом" платье (фото)

На красной дорожке девушка держалась уверенно и без стеснения позировала фотографам.

20-летняя актриса Лили-Роуз Депп любить эпатировать публику и появляться в полупрозрачных платьях и нарядах с экстремальным вырезом, но последний выход звезды затмил все предыдущие.

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На красной дорожке девушка держалась уверенно и без стеснения позировала фотографам.