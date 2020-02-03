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20-летняя дочь Джонни Депа на церемонии BAFTA засветила грудь в "голом" платье (фото)

09:32, 03 февраля 2020
Звезды
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Лили-Роуз Депп / REUTERS

20-летняя актриса Лили-Роуз Депп любить эпатировать публику и появляться в полупрозрачных платьях и нарядах с экстремальным вырезом, но последний выход звезды затмил все предыдущие.

Читайте такжеГолливудская актриса Милла Йовович родила третьего ребенка (фото)Девушка появилась на красной дорожке престижной премии Британской академии кино- и телевизионных искусств BAFТА в полупрозрачном платье, в котором просвечивалась грудь. 

На красной дорожке девушка держалась уверенно и без стеснения позировала фотографам. 

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Теги: #актриса#Джонни Депп