Врожденная мутация: жена Бибера показала последствия жуткой болезни (фото)

На одной из фотографий 23-летняя модель показала левую кисть с искривленным мизинцем.

Жена канадского музыканта Джастина Бибера, супермодель Хейли Бибер показала последствия врожденной мутации руки.

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На ее посты в соцсетях в среду, 29 января, обратили внимание в Daily Mail.

На одной из фотографий 23-летняя модель показала левую кисть с искривленным мизинцем. Она объяснила, что всю жизнь страдает электродактилией - врожденным пороком развития, характеризующимся отсутствием или недоразвитием одного или нескольких пальцев.

В заключение Хейли Бибер призвала поклонников перестать издеваться над ней и спрашивать, почему у нее искривлены пальцы.

Ранее УНИАН сообщал, что поп-звезда Джастин Бибер обручился с американской моделью и телеведущей Хейли Болдуин. В начале июля 2018 года в одном из ресторанов на Багамских островах Бибер сделал Хейли предложение.