Лобода удивила сеть огромными губами на фото

Комментаторы в свою очередь больше обратили внимание на очень большие губы Лободы.

Светлана Лобода поделилась с поклонниками новым фото. На снимке певица позирует в светлой кофте и с естественным макияжем. Читайте также"Сделала пластику?": 50-летняя Гвен Стефани потрясла фанатов изменениями во внешности (фото) Фото певица опубликовала в Instagram. "Взгляд художника порою далёк от реальности", - подписала снимок Лобода. Комментаторы в свою очередь больше обратили внимание на очень большие губы Лободы. "Свисток", "Мне бы такие губы", "Куда только фотошопа", "Губищи фууу", - так отреагировали на снимок Лободы подписчики.

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