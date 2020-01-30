Лобода удивила сеть огромными губами на фото
06:41, 30 января 2020Звезды
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Комментаторы в свою очередь больше обратили внимание на очень большие губы Лободы.
Лобода поделилась с поклонниками новым фото / Instagram Светлана Лобода
Светлана Лобода поделилась с поклонниками новым фото. На снимке певица позирует в светлой кофте и с естественным макияжем.
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Фото певица опубликовала в Instagram.
"Взгляд художника порою далёк от реальности", - подписала снимок Лобода.
Комментаторы в свою очередь больше обратили внимание на очень большие губы Лободы.
"Свисток", "Мне бы такие губы", "Куда только фотошопа", "Губищи фууу", - так отреагировали на снимок Лободы подписчики.
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