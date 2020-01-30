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Лобода удивила сеть огромными губами на фото

06:41, 30 января 2020
Звезды
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Лобода поделилась с поклонниками новым фото / Instagram Светлана Лобода

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Фото певица опубликовала в Instagram. 

"Взгляд художника порою далёк от реальности", - подписала снимок Лобода. 

Комментаторы в свою очередь больше обратили внимание на очень большие губы Лободы.

"Свисток", "Мне бы такие губы", "Куда только фотошопа", "Губищи фууу", - так отреагировали на снимок Лободы подписчики. 

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Теги: #Светлана Лобода#Лобода