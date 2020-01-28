Сын королевы Елизаветы II отказывается сотрудничать с ФБР по делу о секс-скандале - СМИ

Член королевской семьи обвиняется в связях с американским финансистом.

Сын британской королевы Елизаветы II принц Эндрю, который сложил королевские полномочия из-за секс-скандала, отказался сотрудничать с ФБР. Отметим, что члена монаршей семьи обвиняли в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого уличили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

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Принц Эндрю отказался сотрудничать с ФБР, хотя еще недавно в интервью заявил, что он готов всячески помочь следствию. Но, как сообщает Сегодня.ua со ссылкой на The Guardian, прокурор Джеффри Берман заявил, что на данный момент он “не проявил никакого сотрудничества со следствием” и проигнорировал просьбу о беседе.

“Есть десятки женщин, которые утверждают, что они стали жертвами сексуального насилия со стороны этого хищника Джеффри Эпштейна. Пришло время всем, у кого есть информация, выступить и ответить на вопросы. Принц Эндрю сам обвиняется в противоправных сексуальных действиях, и он также провел много времени с Эпштейном. Пора перестать играть в игры и выйти вперед, чтобы поступать правильно и отвечать на вопросы”, – заявила адвокат Лиза Блум.

Напомним, что недавно королева Британии Елизавета II впервые вышла в свет со своим скандальным сыном.