Лобода показала грудь в прозрачном белье (фото)

В кадре ее фигура и грудь завораживает.

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая перебралась жить и работать в Россию, удивила очень откровенным фото.

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В этот раз артистка на своей странице в Instagram в stories поделилась кадром из горячей фотосессии. На снимке "суперзвезда" позирует в черном полупрозрачном белье, под которым видны ее соски.

На фотографии Лобода предстала с нарочито небрежной прической и с ярким макияжем. В кадре ее фигура и грудь завораживает.

Ранее Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует на пляже вместе со своим давним приятелем, дизайнером Бичолой Тетрадзе.