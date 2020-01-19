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Лобода показала грудь в прозрачном белье (фото)

13:01, 19 января 2020
Звезды
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Лобода любит дерзкие образы / instagram.com/lobodaofficial

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В этот раз артистка на своей странице в Instagram в stories поделилась кадром из горячей фотосессии. На снимке "суперзвезда" позирует в черном полупрозрачном белье, под которым видны ее соски.

На фотографии Лобода предстала с нарочито небрежной прической и с ярким макияжем. В кадре ее фигура и грудь завораживает.

Лобода любит дерзкие образы / instagram.com/lobodaofficial

Ранее Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует на пляже вместе со своим давним приятелем, дизайнером Бичолой Тетрадзе.

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Теги: #фото#Светлана Лобода