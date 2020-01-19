Лобода показала грудь в прозрачном белье (фото)
13:01, 19 января 2020Звезды
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В кадре ее фигура и грудь завораживает.
Лобода любит дерзкие образы / instagram.com/lobodaofficial
Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая перебралась жить и работать в Россию, удивила очень откровенным фото.
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В этот раз артистка на своей странице в Instagram в stories поделилась кадром из горячей фотосессии. На снимке "суперзвезда" позирует в черном полупрозрачном белье, под которым видны ее соски.
На фотографии Лобода предстала с нарочито небрежной прической и с ярким макияжем. В кадре ее фигура и грудь завораживает.
Лобода любит дерзкие образы / instagram.com/lobodaofficial
Ранее Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует на пляже вместе со своим давним приятелем, дизайнером Бичолой Тетрадзе.
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